倫敦時裝週亮點 身障模特兒上台秀自信
身障模特兒今天在英國倫敦時裝週伸展台初亮相，維權人士形容「是時候了」。
英國時尚品牌Teatum Jones邀請腳戴義肢的艾耶斯（Jack Eyers）和天生無左前臂的諾克斯（Kelly Knox）走秀。
設計師雙人組之一的提特姆（Catherine Teatum）在後台告訴法新社：「重要的是讓人重新思考我們在精品時尚界與身體的關係。」
「想到有段時間有色模特兒不被派上場，真是瘋了！因此我們覺得現在有點像那樣。」
這場名為「身體」（The Body）的服裝秀，靈感取自藝術家貝爾默（Hans Bellmer）作品，他曾創作突變人偶型態，抗議納粹德國對完美肉體的崇拜。
共同設計師瓊斯（Rob Jones）也說：「作為品牌，我們一直受到人類故事啟發，無論他們出身何處。」
艾耶斯2015年2月曾登上紐約時裝週伸展台，引起關注。他右腳天生畸形，16歲時決定截肢。他告訴法新社：「我截肢後變得非常沒自信，然而時尚會給人信心。」
他的經紀人先前推薦他到倫敦走秀，但都沒有下文。他認為問題在於許多設計師「太英國人」，他們不想冒犯到人。
創辦身障模特兒與演員機構VisABLE的戴森（Louise Dyson）表示「是時候了」，還說「這曾是人人避之唯恐不及」。
「我想他們終於意識到這真的很重要。而人們想看到好看的模特兒，無論身障與否。」（譯者：中央社盧映孜）1060218
(中央社)
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