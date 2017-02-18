西班牙決台詐騙犯引渡大陸 外交部遺憾
外交部今天表示，西班牙政府內閣部長會議日前決定，將涉及電信詐騙的中華民國國人引渡予中國大陸，外交部對此表示遺憾。
外交部表示，西班牙政府於17日內閣部長會議中決定，將涉及電信詐騙案的269名中華民國國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸，但全案應繼續進行相關司法程序。
外交部說，西班牙行政部門未顧及「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名中華民國國人的涉案者引渡至中國大陸，此一決定已侵害中華民國國人權益，並罔顧歐盟國家重視人權的傳統，外交部對此深表遺憾。
外交部說明，該電信詐騙案是由西班牙與中國大陸長期合作聯手破獲，其中涉案的中華民國國籍人士200餘名。案發後中華民國政府持續力洽西國政府，且以正式管道提出引渡請求，將中華民國籍涉案者遣送或引渡回台，可惜西班牙與中國大陸簽有引渡條約及司法互助條約，西國政府始終未對中華民國政府正面回應。
因本案西國司法程序尚未完成，外交部及駐西班牙代表處將與司法警政機關合作，繼續透過法律程序爭取涉案國人應有的司法權益。1060218
(中央社)
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