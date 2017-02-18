農漁會選舉 檢方受理賄選達182件

農、漁會選舉分別於明天（2月19日）、3月18日投票，最高檢察署指出，截至今天為止，已受理農會賄選案件163件，漁會賄選案件19件。

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」及各地方法院檢察署「查察賄選及暴力執行小組」已於2月13日同步成立；截至2月18日止，農會選舉共受理190件、461人（偵案1件，他案189件），其中賄選案件有163件、409人，簽結6件，未結157件；暴力案件有4件、9人，均未結。

漁會選舉共受理30件、92人（均為他字案），其中賄選案件有19件、69人，均未結；暴力案件有2件、5人，均未結。1060218

(中央社)