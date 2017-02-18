以黑孩子為名，咖啡屋協助邊緣青年

黑黑咖啡屋開幕，書屋創辦人陳俊朗（左一），鼓勵黑孩子們勇敢面對人生。（莊哲權攝）

黑黑咖啡屋開幕，為邊緣青年開一扇門。（莊哲權攝）

黑孩子示範「燒杉」工法。（莊哲權攝）

台東「孩子的書屋」以黑孩子為名的「黑孩子黑咖啡」咖啡屋18日「勇敢開幕」，書屋創辦人陳俊朗表示，咖啡屋培養黑孩子的工作技能，並讓他們學習工作應有的責任感與態度，希望為他們打開與社會接觸的門，以此接軌社會，翻轉人生。

台東「孩子的書屋」裡的「黑孩子」，是1群年約16至24歲曾因家庭失能、學業中輟被迫進入社會的在地社會邊緣青年，書屋推出的「黑黑咖啡」育成計畫，由學習煮咖啡及烘焙等培力課程，培養黑孩子們自行創業的能力與工作態度，幫助他們學得一技之長。

「黑黑咖啡」由家樂福基金會挹注200餘萬元、「FlyingV」群眾募資114萬元、以立國際志工138個人次營建、湛盧咖啡支援技術，經黑孩子工班花了1年打造1間黝黑發亮，黑孩子也學習「燒杉」工法，將木料高溫碳化，更具防潮、防蟲及耐用功能，也呼應黑孩子的生命歷程。

以黑孩子為名的黑黑咖啡屋，座落於台11線知本路1段766號，外貌樸素，70坪的空間裡，散發著自然的木頭香，昨天的開幕儀式中，黑孩子示範燒杉技法，有孩子黑黑的臉龐上，掉下感動的淚水。

書屋創辦人陳俊朗表示，「黑黑咖啡」不僅是這群青年的育成中心，更是1個展現當地特色的集會空間，衍生出更豐富的機能與面貌。

(中時)