苗栗年後首場就業博覽會 媒合率約32％
農曆年後換工作需求多，苗栗縣政府今天在頭份市尚順育樂廣場舉行「金雞報喜．就業如意」就業博覽會，現場有16家廠商釋出約800個職缺，雖然適逢補班日，吸引650人前來詢問職缺，媒合率約32％。
為增進勞僱雙方求職求才媒合管道，縣府今年與勞動部苗栗就業中心、苗栗縣工業會等單位陸續舉辦18場次現場徵才活動，農曆年後首場中大型就業博覽會今在頭份市舉行。
縣府勞工及青年發展處長陳錦俊指出，就業博覽會邀請16家企業廠商進駐徵才，包括超豐、億光及京元電子等電子科技產業大廠釋出工程師、技術員、管理師等職缺，整體起薪平均達30K以上。
頭份市大潤發、立康生技、OK超商等廠商也提供客服員、營業人員及儲備幹部等職缺，吸引求職者投履歷面試。
縣長徐耀昌到場關心求職者狀況，希望待業及轉職民眾都能找到符合志趣性向的工作，縣府也會持續招商引資，創造更多就業機會，讓年輕人都能就近留鄉工作。
(中時)
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