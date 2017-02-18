AKB哭暈廁所！清水富美加「握手大叔很痛苦」被譙翻
22歲日本人氣女星清水富美加無預警宣布引退，並要為信奉宗教「幸福科學」出家，消息震驚日本演藝圈。昨日她又推出新書自傳《全部，說出來》，揭密演藝圈黑幕與出道7年心酸血史，果然一推出被搶購一空，登上日本亞馬遜銷售排行榜冠軍。
清水富美加以法號「千眼美子」推出自傳，書中驚爆數度尋死未果，也公開出道引退的理由，表示被安排拍攝泳裝寫真工作，一想到自己成為陌生人意淫對象就很難受，還在握手會上和手感黏滑的大叔握手，更是讓她痛苦不已。
另外，清水富美加也坦承去年年收超過千萬日幣，不過這與她為公司所賺的相比相差太多，自認幫公司賺了1億元日幣以上，應該領更多的工資。
清水富美加引退理由公開，被不少原本同情她遭經紀公司苛刻的網友譙翻天，「AKB48應該要跳樓了她們才是握手女奴，更被意淫的對象」、「不懂清水富美加為什麼要入圈成為明星了」、「突然很同情事務所」。
(中時電子報)
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