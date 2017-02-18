林男攜毒搭客輪抵澎 岸巡眼尖識破

林姓男子自高雄搭夜航客輪抵澎，因氣色不佳行跡可疑，露出馬腳，今晨在下船後，岸巡7總隊馬公商港安檢所在執行客檢勤務時，發現他帶有安毒和吸食器等，依違反毒品危害防制條例送辦。

岸巡7總隊馬公商港安檢所副所長李侑潔今晨近7時許，在執行夜航的臺華輪旅客客檢勤務時，發現其中一位林姓旅客氣色不佳且行跡可疑，在實施安檢時，發現林男的外套及隨身行李發現有毒品吸食器及2級毒品安非他命等，依法查辦。1060218

(中央社)