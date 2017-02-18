彰縣府全力爭取大成國小續留現址

彰化縣彰化市大成國小為當地明星學校，但因未在徵收計畫期限內正式設校，遭到地主提告要求還地，彰化縣政府將盡力爭取學校留在現址辦學。

大成國小成立12年，由於辦學成績優秀，是當地明星小學，但當初徵地後，未在期限內完成設校，40名地主提告，要求收回被徵收土地，案件歷經11年纏訟、4次發回台中高等行政法院更審，最高行政法院去年11月25日駁回上訴，彰化縣政府可能需「拆校還地」。

縣府教育處今天表示，78年依法公告徵收用地，92年考量地方發展及需求設立大成國小，幼稚園、一年級新生93年正式入校上課，但時間點已超過原徵收計畫使用期限90年12月。

土地所有權人91年以「內政部及彰化縣政府未依徵收計畫開始使用」為由，依據「土地法」第219條及「都市計畫法」第83條規定，申請收回被徵收土地。

教育處表示，土地徵收後，有民眾持續占用情形，導致未於90年12月完成設校招生，但78年到90年之間，縣府陸續完成鑑界、填土、圍籬、槌球場等設施，依當時法院判決見解，設校前簡易開發，仍視為開始使用的具體作為，加上確有設校需求，因此不同意原土地所有權人申請收回。

原土地所有人不服，94年向台中高等行政法院提起行政訴訟，纏訟至今，縣府與地主互有勝負，最後一次由地主勝訴，縣府上訴遭最高行政法院駁回。

教育處表示，為保障1000多名師生權益，縣府及內政部今年1月依「行政訴訟法」第273條，向台中高等行政法院提起再審之訴，盼法官能考量師生就學權益，及地方公共利益，廢棄前開判決，重新再審。

彰化縣政府表示，希望本件再審能有好結果，若再審之訴仍被駁回，因已無法律救濟途徑，縣府將通盤考量各項可行因應方案，以學生受教權為重要考量，努力爭取大成國小繼續在現址辦學。1060218

(中央社)