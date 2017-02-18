加國作家大推 北市：投資亞洲最佳選擇

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加拿大資深旅遊作家克瑞姆斯基為美國商旅雜誌「環旅世界」撰文，大推台北。台北市產發局今天說，為吸引更多企業，已推出各種優惠政策，因此投資亞洲的最佳選擇就是台北。

加拿大資深旅遊作家克瑞姆斯基為美國商旅雜誌「環旅世界」（Global Traveler）2月號撰文，大推台北，並且盛讚「噶瑪蘭」威士忌酒和「亞洲矽谷計畫」。

這篇圖文並茂的專文，以「台北：無限可能的城市（Taipei: City of Possibility）」為標題，稱台北是亞洲門戶，內文並專訪台北市政府產業發展局長林崇傑，介紹在台北從事商務旅行的便利和優勢。

對此，林崇傑表示，為吸引更多企業落腳台北，市長柯文哲上任後，持續推出各種政策方案，像是獎勵補助部分，投資新台幣5.5億元，共444家中小企業及新創企業受惠。

他說，不論在技術研發、品牌推廣、員工薪資、房地租金、創業貸款等面向，都完善地給予中小企業以及新創團隊各項補助與補貼支持，北市已成為台灣最大的青創投資者。

產發局表示，藉由推動「內湖2.0計畫」，引進新興科技，像是物聯網、智慧電動車、ARVR等創新場域推動，作為促進內湖科技園區轉型的重要槓桿。

現已營運的「台北創新實驗室」、「台北創新中心」，以及規劃設置中的「台北數位產業園區」都將成為聚集帶動新興產業，吸引新創團隊聚集的重要基地。

產發局在去年9月籌備「台北市投資服務辦公室」，並計畫在今年第一季正式揭牌，已邀請多家外商投資台北，像是美國電動車大廠「特斯拉」(Tesla)進駐內湖，成立新能源創新示範園區，在市府協助下設置超級充電站。

產發局說，美國最大線上醫療支付系統轄下研發團隊，美商「英諾瓦」(Innova)，也在市府協助下落腳內湖，預計今年招募200名研發工程師。

產發局表示，台北近年來再度成為海內外持續關注的城市，去年某項調查中，台北獲選成為全球外籍白領第一指名的海外工作地點，因此，投資亞洲的最佳選擇地點就屬台北。1060218

(中央社)