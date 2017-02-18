見蔡總統 挺同團體：同婚真的不能等
總統蔡英文今天會見挺同、反同人士。多個挺同團體組成的「婚姻平權大平台」表示，肯定蔡總統主動要求會見同志社群，也向蔡總統當面表達拒絕專法、同志婚姻不能等了等訴求。
蔡總統下午在總統府內，分別與對婚姻平權持不同立場的代表會見，聽取他們的心聲與訴求。
婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛表示，主要向蔡總統傳達婚姻平權有很強烈的必要性，同志生命沒辦法等待，希望人權不要打折，政府可以負起澄清歧視的責任。
鄧筑媛說，蔡總統也在會中承諾，接下來執政團隊會積極處理這件事、面對謠言，創造對話管道；雖然過去對政府有些失望，但蔡總統願意花時間來討論，無論如何都是個開始，未來會持續觀察、努力。
身障男同志Vincent表示，「我不能等了，我今年已經54歲」，他的父母都非常支持同性婚姻，期待他也可以進入婚禮、得到法律承認，他擔心母親不能等到他的婚禮，並聲淚俱下的向蔡總統分享自己的故事，「同志婚姻真的不能等了」。
台灣同志家庭權益促進會常務理事蔡尚文表示，整個修法跟生老病死，都牽扯到民法，因此不接受任何低於民法的修法，更要拒絕同性伴侶法，只有修正民法才是最簡便的方式，也能快速保障同志家庭權益。
長老教會牧師鄭國忠表示，婚姻平權不只是法令，面對的是有生命的人，每個人背後都是一個家庭，他們的要求很簡單，「就是跟我們的家庭一樣」；反同婚者可以上街頭大聲講出來，同志卻只在暗處默默哭泣、忍耐；期許蔡總統讓台灣在全世界被看見，成為亞洲第一婚姻平權國家。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。