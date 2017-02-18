見蔡總統 挺同團體：同婚真的不能等

總統蔡英文今天會見挺同、反同人士。多個挺同團體組成的「婚姻平權大平台」表示，肯定蔡總統主動要求會見同志社群，也向蔡總統當面表達拒絕專法、同志婚姻不能等了等訴求。

蔡總統下午在總統府內，分別與對婚姻平權持不同立場的代表會見，聽取他們的心聲與訴求。

婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛表示，主要向蔡總統傳達婚姻平權有很強烈的必要性，同志生命沒辦法等待，希望人權不要打折，政府可以負起澄清歧視的責任。

鄧筑媛說，蔡總統也在會中承諾，接下來執政團隊會積極處理這件事、面對謠言，創造對話管道；雖然過去對政府有些失望，但蔡總統願意花時間來討論，無論如何都是個開始，未來會持續觀察、努力。

身障男同志Vincent表示，「我不能等了，我今年已經54歲」，他的父母都非常支持同性婚姻，期待他也可以進入婚禮、得到法律承認，他擔心母親不能等到他的婚禮，並聲淚俱下的向蔡總統分享自己的故事，「同志婚姻真的不能等了」。

台灣同志家庭權益促進會常務理事蔡尚文表示，整個修法跟生老病死，都牽扯到民法，因此不接受任何低於民法的修法，更要拒絕同性伴侶法，只有修正民法才是最簡便的方式，也能快速保障同志家庭權益。

長老教會牧師鄭國忠表示，婚姻平權不只是法令，面對的是有生命的人，每個人背後都是一個家庭，他們的要求很簡單，「就是跟我們的家庭一樣」；反同婚者可以上街頭大聲講出來，同志卻只在暗處默默哭泣、忍耐；期許蔡總統讓台灣在全世界被看見，成為亞洲第一婚姻平權國家。1060218

(中央社)