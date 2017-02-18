竹東客家山歌比賽 決賽明天登場
第53屆竹東客家山歌比賽，近日在竹東戲曲公園熱鬧舉行，來自全國千位山歌好手、愛好者齊聚一堂，參賽者年齡從3歲到100歲均有，長壽組更有113位報名參加，決賽則將在明天（19日）登場，進入決賽的好手將再次登台獻藝。
「一唱山歌來結緣，再唱山歌添壽年，山歌毋唱會打結，唱了山歌鬧連連」山歌歌詞作者許翠文，透過創作道盡客家山歌的魅力。今年比賽共分為合唱、長壽、少年、山歌子、老山歌、平板、小調、男女對唱、客家歌謠親子組、客家音樂劇組等。
今年首度新增的組別「客家歌謠親子組」，竹東出身的劉慧卿，也帶著雙胞胎寶貝女兒施亦珊、施亦庭，一同演出，站上戲曲公園的登科台，演唱自行創造的歌曲，圓了回家鄉演出的夢想。
另外，3歲的參賽者林宸榆、100歲的王文彬以年齡和出眾的歌喉，成為比賽中的焦點，2人是此屆賽事中，最年幼及最年長的選手，但吟唱山歌卻不輸專業歌手，竹東鎮長徐兆璋，昨天也頒贈「最佳精神獎」，期許山歌這項客家文化，能夠源遠流長。
(中時)
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