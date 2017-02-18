貝克漢大兒子耍帥吃鱉 滑雪跌斷鎖骨
英國「足球金童」貝克漢日前遭電郵門纏身，善心形象受到質疑，昨(17日)家中又發生一樁衰事，大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）最近跟全家人到加拿大度假，布魯克林運動魂湧現，請家人幫他拿手機紀錄滑雪帥樣，沒想到過程中他當場跌了狗吃屎，摔斷鎖骨，所幸送醫後無大礙。
受矚目星二代的布魯克林，稍早在IG分享到加拿大惠斯勒度假影片，並玩起他擅長的滑雪板，沒想到一個不小心在跳過小雪丘後失手滑到，影片也暫停在這刻，留言說：「我的鎖骨斷了」，讓粉絲十分擔心，稍後他便PO出自己的X光照，證實鎖骨斷裂，網友也紛紛送暖，PO文祝他早日康復。
(中時電子報)
關鍵字：貝克漢
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