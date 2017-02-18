伴侶遲遲無法得到法律地位 同志在總統面前飆淚

蔡英文總統在今天分別會見挺同及反同相關團體，有同志代表想到伴侶遲遲無法得到法律地位，當場在總統面前落淚。總統認為，家庭價值跟婚姻平權之間，不必然有絕對的衝突。請陳副總統幫忙，在總統府的層次組成一個對話機制，邀請雙方代表來總統府進一步溝通。

總統府發言人黃重諺會後轉述，總統分別在上下午兩場接見兩個團體，兩場一開場，總統就分別向大家表達歉意，這個議題在社會上激烈交鋒已久，這一場對話來得比雙方預期中的晚。

據了解，兩場會談中，上午場的反同團體宗教代表，提到為何不支持的原因，從語氣中可看出他們態度跟價值；下午有同志講到權益時，想到照顧他的，祝福他的，都看不到他們在法律上的定位，對對方過意不去；有的同志提到，自己身體不好，已經在一起很久的伴侶，至今地位不能像先生或太太，真的是等很久，不禁在會中落淚。

黃重諺說，總統在與兩團體對話後做五點總結。婚姻平權的議題需要廣泛的社會對話，這是總統一直反覆強調的事。

總統強調，民進黨是民主政黨，可以有不同意見，也一直有不同意見的傳統。但身為執政黨，在處理這個議題上，會負責地整合出一致的方式跟一致步調。

至於法案，總統說，相關法案雖然送出委員會，但依然保留了讓所有意見和可能性，有被充分討論的空間，總統認為後續會有足夠的時間跟空間，展開必要的社會溝通與法制化的討論。

黃重諺說，總統在聽取雙方意見後，認知到許多宗教團體對家庭價值的重視，以及同志朋友們對家庭的渴望。總統認為，家庭價值跟婚姻平權之間，不必然有絕對的衝突。因此，總統當場請陳副總統幫忙，在總統府的層次組成一個對話機制，邀請雙方代表來總統府進一步溝通。

在法制作業上，黃重諺說，總統也請法務部邱太三部長主責，除了充分彙整、比較各國的相關法制與修法經驗，也讓不同意見的雙方，能在更完整、正確的資訊下，理性討論，共同解決問題。總統請雙方推派代表來參與討論。雙方也都表達支持，並且願意加入此一機制。

(中時)