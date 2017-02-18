為一盤水餃砍哥哥 男從花蓮逃到三重吞藥亡
(20:20更新內文) 畏罪自殺？花蓮市林姓男子15日前因細故持刀砍傷56歲哥哥，而他18日中午被發現陳屍新北市三重區集成路某旅館，警方也在現場發現遺書，寫著「我逃不過心魔」等字句。警方已通知家屬北上協助釐清案情。
據了解，林男本月15日中午疑因不滿哥哥偷吃一盤水餃，持刀對哥哥左胸、頸部和右手揮砍，不顧倒臥血泊中的哥哥，逃逸無蹤，警消獲報後趕緊為傷者急救，幸林男哥哥經急救後無生命危險。
旅館房務人員今天中午因遲遲等不到退房，至房內查看，發現房客竟倒臥房內，明顯失去呼吸心跳，趕緊報警，警方到場後發現房客就是日前砍傷哥哥的林姓男子。
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(中時)
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