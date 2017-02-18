總統府設挺同反同對話機制 陳建仁主持

總統蔡英文今天分別接見挺同與反同團體，會後總統府發言人黃重諺轉述，總統會請副總統陳建仁幫忙，在總統府的層次組成一個對話機制，邀請雙方代表來總統府進一步溝通。

蔡總統表示，婚姻平權的議題需要廣泛的社會對話，這是總統一直反覆強調的事。這個議題在社會上激烈交鋒已久，總統在會見一開始，對於這一場對話來得比雙方預期中的晚，分別向雙方表達歉意。

蔡總統指出，民進黨是民主政黨，可以有不同意見，也一直有不同意見的傳統。但我們身為執政黨，在處理這個議題上，會負責地整合出一致的方式跟一致步調。

她強調，相關法案雖然送出委員會，但依然保留了讓所有意見和可能性，有被充分討論的空間，總統認為後續會有足夠的時間跟空間，進行必要的社會溝通與法制化的討論。

黃重諺表示，總統在聽取雙方意見之後，認知到許多宗教團體對家庭價值的重視，以及同志朋友們對家庭的渴望。總統認為，家庭價值跟婚姻平權之間，不必然有絕對的衝突。因此，總統當場請陳副總統幫忙，在總統府的層次組成一個對話機制，邀請雙方代表來總統府進一步溝通。

他說，在法制作業上，總統也請法務部長邱太三主責，除了充分彙整、比較各國的相關法制與修法經驗，也讓不同意見的雙方，能在更完整、正確的資訊下，理性討論，共同解決問題。總統請雙方推派代表來參與討論。雙方也都表達支持，並且願意加入此一機制。

(旺報)