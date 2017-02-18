再多一個買菜好去處 「竹青市集」新瓦屋開幕

新竹縣竹青市集今天在新瓦屋開幕，由小農組成的市集，未來將固定於每週六，在新瓦屋集會頭後方草皮，販售自產自銷的優良農特產品。（莊旻靜攝）

新竹縣「竹青市集」今天（18日）在新竹縣新瓦屋開幕，由小農自產自銷組成的市集，未來每周六上午10點半至下午5點，均會在竹北新瓦屋集會堂後方草皮，設置20個攤位，販售時令蔬果、香菇、蛋、茶、米食、米等在地農特產品。

不少新竹縣小農採取自產自銷經營型態，在農委會、台積電市集、新竹大型活動、台北希望廣場市集等，均有竹縣青農、小農活動足跡，如今在縣府、縣農會輔導下，成立「新竹縣農夫市集」，期盼在地生產的優質農特產品，能散步在新竹人的餐桌上。

竹青市集的食材均定期抽檢，讓消費者採買到新鮮、安全的產品，另外也推出DIY體驗、產地旅行等活動，期盼打造有深度的市集。新瓦屋內亦設有新竹縣農會直營的農民直銷站，內部亦有小農專櫃，平日營業提供消費者選購。

(中時)