吳宗憲11月攻蛋 嘉賓沒邀周杰倫
藝人吳宗憲今天預告11月攻蛋，談起嘉賓最想邀已封麥的江蕙，歌手周杰倫則是太大咖、算了。他憶起以前在高雄開唱，未婚生子曝光，被記者飆罵髒話，當時很受傷。
吳宗憲下午在台北東區為男性精品店站台，店家特地出動8台跑車為本土天王造勢，不料遭警察開單。難得打扮新潮，吳宗憲笑說，早上還被女兒吳姍儒（Sandy）虧「你也能跟fashion（流行時尚）有關」。
昨晚與「咻比嘟嘩」團員合體開直播，吳宗憲表示，11月將辦個人演唱會，誓言要當台北小巨蛋年度最轟動一場，有機會再見「咻比嘟嘩」合體，且嘉賓很多，直喊「嘉賓都比我紅」。
被問是否邀周杰倫當嘉賓？吳宗憲笑回「太大咖了，算了，我邀一下蔡依林（Jolin）」，夢幻嘉賓是「二姊」江蕙，但應該不會來，並打算邀Sandy登台合唱。
吳宗憲回憶當年在高雄開唱時，未婚生子一事鬧得沸沸揚揚，演唱會前遭一名女記者飆罵三字經，讓他很受傷，「她罵我敢做不敢當，我哪有不敢當，小孩養得非常好」。
聊回昨晚「咻比嘟嘩」合體，吳宗憲感嘆組團19年時光飛逝，笑稱當時小鐘誇口要當台灣最厲害製作人，結果變諧星；小馬立志當站上大舞台歌手，成為抱回金鐘獎的主持人，劉（田井）宏則醉心宗教，每人都有好變化。1060218
(中央社)
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