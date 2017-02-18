遭隊醫性侵美奧運女選手 出面說明案情

我要評比

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天報導，包含1名奧運獎牌得主在內的3名美國國家體操隊前隊員，已出面說明遭前隨隊醫生納沙性侵的案件。

法新社報導，代表40多名女性控告美國體操協會未能保護他的客戶的律師曼里（John Manly）說，納沙（Lawrence Nassar）20多年來可能性侵過數百位女性，有一些是奧運選手，至少1名受害者年齡只有9歲。

曼里告訴CBS電視台節目「60分鐘」（60 Minutes）：「我們知道至少有60人出面，但我估計有數百人，甚至可能更多人受害。」這段內容將在19日播出。

53歲的納沙去年11月在密西根以性侵1名孩童的罪名遭逮捕，12月他因持有兒童色情影片的聯邦罪名遭起訴。（譯者：中央社陳昱婷）1060218

(中央社)