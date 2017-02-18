台達攜手科博館 帶學子走進「物理世界」

台達電子文教基金會與國立自然科學博物館攜手打造「物理世界」展區，台達集團創辦人鄭崇華（中）希望能啟發對基礎物理的好奇和對自然科學的了解。（盧金足攝）

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華（右）18日與國立自然科學博物館館長孫維新，一起操作「忠實的牛頓擺」測試能量和動量。（盧金足攝

「物理世界」推出精緻有趣的各項物理展演，為下一代提供最好的科學教育養分。（盧金足攝）

「物理世界」是由科博館館長孫維新親自規畫台達與科博館同仁全力支援，用全新的展品及手法打造新穎的「物理世界」。（盧金足攝）

「物理世界」許多別出心裁的展品，利用台達機械手臂，可以撥動28個音樂節拍器以展示同步共振現象。（盧金足攝）

台達電子文教基金會與國立自然科學博物館攜手打造「物理世界」展區，今天（18日）正式開幕，台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，展區以遊戲及互動的方式，與台達熟悉的電力電子及自動化領域能力相結合，推出精緻有趣的各項物理展演，為下一代提供最好的科學教育養分。

16年前台達集團曾捐贈「物質世界」，現在再斥資3000多萬元經費打造全新的「物理世界」展區，鄭崇華、台達電子董事長海英俊，與國立自然科學博物館館長孫維新今天共同出席主持開幕典禮。

鄭崇華表示，台達電子文教基金會除長期關注氣候變遷與能源議題，也積極投入教育推廣，物理的基本知識是科學各領域創新發展的重要基礎，很欣慰這個展區能以遊戲及互動的方式，與台達熟悉的電力電子及自動化領域能力相結合，推出精緻有趣的各項物理展演。

他強調，除持續贊助科博館常設展館，啟發學童科學興趣，台達基金會也從2015年起推出DeltaMOOCx線上學習平台，提供免費的網路科學教育資源，期望透過多元方式培養產業專業人才，進而提升台灣的競爭力。

「利用台達機械手臂，可以撥動28個音樂節拍器以展示同步共振現象！」鄭崇華親自示範「物理世界」許多別出心裁的展品，難得一見的垂直蛇擺創造波動幻象，還有台達工程師創意發想設計的「電力小英雄」，民眾可從互動闖關遊戲中，學習日常生活常發生的交直流電轉換知識。

孫維新表示，鄭崇華對展區特別以他的物理專長提出寶貴建議，科博館要對台達基金會表示由衷感謝，因為從2000年開始，台達就贊助科博館成立「物質世界」展館，10多年來已吸引近千萬訪客。

今年全面更新，用全新的展品及手法打造新穎的「物理世界」，內容包括電磁學、運動學、力學、流體力學、波動、近代物理、光學等豐富內容。

孫維新強調，無論大人小孩都可從多種觀察體驗中，啟發對基礎物理的好奇和對自然科學的瞭解，增加自己對科學認知的成就感，希望能在踏出展場後，對生活中隨處可見的科學奧妙產生更多探索的興趣。

「物理世界」是由科博館館長孫維新親自規畫台達與科博館同仁全力支援，除了具備富有巧思設計的硬體設施外，還培訓了一批專業的導覽志工。因為對展示內容有著高度的認同感與參與感，相關單位紛紛加入志工的行列，其中包括台達員工以及來自台達創辦人鄭崇華先生母校台中一中的上百名學子等。

(中時)