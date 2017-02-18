中市西屯區龍潭里活動中心動土

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台中市西屯區龍潭里活動中心興建工程規畫興建地上1層的鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積214.22平方公尺，工程總經費800萬元，預計今年底完工，將提供當地里民集合、休閒、守望相助、社區關懷或日照據點等多功能服務。市長林佳龍感謝各界努力爭取活動中心興建，未來市府將配合在地需求提供相關軟硬體設施，讓活動中心功能齊全，凝聚社區向心力。

林佳龍今天在民政局長蔡世寅的陪同下，主持龍潭里活動中心興建工程開工動土典禮，並由西屯區長何國裕進行工程簡報，包括立委張廖萬堅、市議員陳淑華、黃馨慧、張廖乃綸、楊正中及市政顧問陳瑞德等人及地方里長們均到場關心。

林佳龍表示，龍潭里活動中心位處重畫區，周邊也有高速公路，可謂精華地段，經過各界多年努力爭取在此興建活動中心，今日終於正式開工動土。

林佳龍說，此處在興建上也獲得富有開發公司捐助800萬元，使工程順利開工；未來市府會全力配合地方需求，提供活動中心的軟硬體設施，讓這座落在精華地段重劃區的活動中心，成為市民共同生活、凝聚社區向心力的活動中心。

立委張廖萬堅肯定市府重視地方需求，並感謝多位議員及里長們的爭取投入，共同關心活動中心規畫，雖然工程規模不大，但對地方來說相當重要，希望能儘快完工。

西屯區公所表示，此工程建築基地座落於西屯區龍德路二段、龍富二十二路口，位於龍潭里東南側，基地面積1,845平方公尺，經市府、市議員與地方里長積極向重劃會爭取，最後由重劃會出資、區公所規劃，並於104年11月完成都市計畫公共設施用地多目標使用計畫，作為活動中心使用，完成地方多年願望。

工程興建用地由市府提供，未來活動中心完工後將可作為里民大型集會場所、休閒及災後避難收容等多功能用途，可有效提升為民服務品質，凝聚社區里民向心力及整合里內資源，讓社區居民意識更緊密相連，發揮守望相助精神，促進龍潭里的社區發展。

(中時)