SBL》達欣攻頂成功 隊史第3次例行賽第1
只要18日擊敗台啤，就可提前搶下例行賽第1，台北達欣全隊知道必須拚到底！靠著「印度姚明」布拉24分、14籃板，周儀翔也有21分、9籃板，達欣97比85力退台啤，率先以20勝8敗戰績，搶下本季例行賽第1席位。
這是達欣自從第7季後，首次搶占例行賽第1，也是隊史第3次，周儀翔說：「我們上下一條心，這場比賽只想贏球，如今如願搶下例行賽第1，我們打到季後賽仍需更加穩定才行，畢竟到時候比賽強度完全不同。」
隨著達欣穩居龍頭，周儀翔完成年度MVP呼聲也跟著水漲船高，他不否認自己會想連莊，「可是我不強求，只需先做好自己工作，老實講，我自認拿本季表現跟去年相比，我可能本季還不夠格，但我仍然渴望拿下年度MVP。」
本季平均15.5分、5籃板與3.3助攻，光從數據來看，周儀翔確實有機會年度MVP連莊，要不是季初他陷低潮，否則他的數據能夠漂亮，「其實季初我很擔心球權不夠分，隨著我們逐漸磨合成功，我才有辦法漸入佳境。」
向來很敢放話的達欣總教練邱大宗，18日賽後也不例外，強調自己只是運氣比較好，才能帶領達欣拿下例行賽第1，「說真的，假如現在是范某某(達欣助教犯耿祥)或許某某(台銀教頭許智超)等前教練在帶，達欣也能拿下例行賽第1。」
不過邱大宗隨後口氣轉為嚴肅，「其實就算我們拿到例行賽第1，這一切還是假的，因為各隊至少還留兩手，反觀我們全部本事都用了出來，我想接下來我們還需更進步才行，到了季後賽，一切都會變不一樣了。」
台啤以B.戴維斯27分、10籃板、9助攻、3抄截與4火鍋表現最佳，當他賽後得知只差1助攻就拿大三元，頓時把頭貼在桌上懊惱不已，「說真的，如果我們輸球，我卻拿大三元，這毫無意義，現在最重要的還是季後賽。」
(中時電子報)
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