「吃不起別吃」 武昌麵店老闆遭食客斬首

湖北武漢巿武昌站東廣場今午發生極度血腥的斬首案！一名食客疑不滿遭炸醬麵館老闆嘲諷「吃不起別吃」，食客隨即抓起一把菜刀向老闆施襲，當場把老闆的頭顱斬下，頭蓋骨亦斬爆，腦漿溢出。逞凶食客拿起頭顱丟到垃圾桶，事後被警方拘捕。

武漢巿公安局在網上公布，案中被捕凶徒姓胡，22歲，四川宣漢人，因口角糾紛在麵館門口持麵館的菜刀，將42歲姓姚老闆斬死。警方正調查案件內情。

現場為武昌站東廣場一間麵店，事發今午12時許，現場消息稱，當時有食客吃麵後結帳，因收費問題與老闆爭執，當時食客嫌收費太貴，老闆出言嘲諷指：「吃不起別吃！」食客聞言後十分激動，隨手拿起菜刀追斬老闆，將其頭顱斬下，隨即丟到垃圾桶。

(旺報)