北京奧運對嘴小女孩 林妙可考大學了

今年北京電影學院的考生裡，林妙可的名字赫然進入眾人的眼簾。雖然落榜，但不少人都記得，這名在2008年北京奧運上，對嘴假唱中國大陸愛國歌曲「歌唱祖國」的小女孩。

1999年生、今年將滿18歲的林妙可，祖籍福建福州，在北京市出生。祖父是著名書畫家林鍇，父親則是中國大陸法制晚報攝影記者林暉。6歲起，林妙可便參與商業廣告拍攝，之後並在幾部電視連續劇裡亮相。因此，她也是名童星出身的人物。

2007年，北京奧運的宣傳工作正如火如荼展開，當時已在連續劇亮相的林妙可，也參加宣傳片的製作。2008年，當她參加中國大陸女歌手譚晶演唱的奧運歌曲「天空」MV攝製時，被開幕式總導演張藝謀相中，便參加開幕式童聲演唱者選拔。

2008年8月8日晚間，北京奧運在中國大陸傾全國之力的挹注下盛大開幕。當晚，9歲的林妙可稚嫩地站在舞台上，對著全球好幾十億觀眾清脆地唱出「歌唱祖國」時，不但讓世人眼睛為之一亮，這個小女孩更一夕爆紅，成為中國大陸家喻戶曉的人物。

不料，陸媒卻在4天之後披露，開幕式舞台上張嘴的雖然是林妙可，但實際上唱歌的另有其人，是另一名小她2歲的小女孩楊沛宜，引起軒然大波，逼製作方出面解釋「是為了國家利益」，但仍難杜悠悠之口。

在這樣的大風浪中出了名，林妙可仍然留在演藝圈發展。除了持續參加電視劇的演出，還參加過央視春晚，並在一些官方的晚會中亮相。

其中，2009年1月24日，林妙可在央視第2頻道的「中國10大經濟人物」頒獎晚會，終於用自己的聲音領唱了「歌唱祖國」。

儘管留在演藝圈裡，但可能是因為奧運對嘴事件留下的印象，也可能是自己的舉手投足使然，林妙可的網友緣似乎不怎麼好。只要有她的新聞，在底下酸言酸語的中國大陸網友，似乎總不在少數。

今年就將從北京一七一中學畢業的林妙可，也和其他有志於螢光幕的眾多中國大陸年輕學子般，四處報考藝術學校。其中，她和大陸年輕男星王俊凱同時參加北京電影學院的入學考試，讓林妙可這個名字再度被人想起。

結果，王俊凱通過了初試，林妙可卻沒有，讓她在自己的微博上無奈寫下「無緣北電（北京電影學院）」4個字。自然，鼓勵她的不少，酸她的也還是不少。

所幸，林妙可雖然與北京電影學院這個中國大陸電影業的最高學府無緣，但已通過了南京藝術學院表演系的第二輪複試。也許，經過專業教育的洗禮，林妙可的演技和星路會有另一階段的發展。1060218

(中央社)