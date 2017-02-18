藍團春酒 吳敦義韓國瑜到場爭取支持
新同盟會高雄分會今天辦春酒，有意參選國民黨主席的台北農產運銷公司總經理韓國瑜及前副總統吳敦義先後到場逐桌敬酒，一前一後錯開並未碰面，但仍難掩較勁意味。
這場春酒午宴在高雄香蕉碼頭舉行，韓國瑜到場逐桌敬酒後隻身上台致詞說，他將維持黨以前的「溫、良、恭、儉」作風，但今後再也不「讓」了。他若當選國民黨主席將會率黨秘書長站在中南部同仁的身邊，為黨開創新的風氣。
韓國瑜隨後離去轉往美濃農會參與座談，爭取農會系統支持。
吳敦義稍後到場，不僅有女會員代表獻花，上台致詞時還有多位昔日將級好友同台相挺，吳敦義搬出國父孫中山天下為公理念爭取支持與認同，並當場背出孔子「禮運大同篇」全文，博得滿場喝采。
吳敦義稍早受訪也對民調支持率較高一事表示，民調只是一時的溫度而已，不要太高興，大家都要努力，要團結，不團結國民黨沒有前途的。
至於不分區立委陳宜民表態有意參選高雄市長，吳敦義被問到是否有屬意人選，他說，目前誰當主席都不知道，不可能有口袋名單。
但他也以在國民黨秘書長任內擔任提名小組主席時作業為例強調，當時就是秉持大公無私、一塵不染態度提名最能幹、品德最佳、當選後表現最好的人才，才能創造2008年立院國民黨搶占8成席次的佳績。1060218
(中央社)
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