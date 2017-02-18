北韓人下不了手 殺金正男須外國人

我要評比

南韓「中央日報」今天針對北韓領導人金正恩的兄長金正男在馬來西亞喪命案提出一些人人好奇的問題，包括涉嫌主使行凶的北韓當局何以要藉用外籍女子下手？同時凶嫌之一何以事後重回現場？

了解北韓政權情報手法的1名北韓投誠人士分析，任何北韓人都無法執行這項殺人任務，因為在北韓領導當局長期思想灌輸下，一般北韓人民都對金氏王朝成員充滿敬畏。

儘管金正男已喪失接班人地位，而且定居海外，自我放逐，他一樣受到人民敬畏，因而取他性命的任務無法交付給北韓特工執行。

涉嫌行凶的越南籍女子段氏香在行凶2天後又重回吉隆坡國際機場，有些媒體猜測，她可能企圖逃亡出境。南韓情報官員表示，很難相信，受過專業訓練的殺手會有這麼天真的想法。

「韓國時報」（Korea Times）報導，在北韓當局嚴格管制資訊的情況下，一般北韓人民甚至共產黨地方幹部並不知道金氏王朝長子金正男身亡的消息。

報導中說，甚至有人沒聽過金正男的名字，或以為金正恩就是前領導人金正日的長子。1060218

(中央社)