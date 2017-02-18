北韓大使館代表團現身大馬警察總部
北韓大使館代表團今天現身馬來西亞雪邦（Sepang）地區的警察總部。
馬來西亞「星報」（The Star）報導，掛有大使館車牌的1輛汽車約於下午4時10分駛入警察總部，一群媒體從業人員則守在外頭。
他們約於1個小時後離開。
據信北韓正試圖取得與北韓公民李正哲（Ri Jong Chol，譯音）連繫的管道；李正哲昨晚遭當局拘押。
47歲的李正哲是北韓領導人金正恩兄長金正男謀殺案中，遭拘留的第4名嫌疑人。
馬來西亞高層衛生官員今天表示，金正男的毒物學報告可能需要兩週才會出爐。
馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（S. Subramaniam）告訴法新社：「一般來說必須花上兩週時間，才能得知死因…在我們做出結論前，不會公布報告內容。」
金正男13日在吉隆坡國際機場準備登機時，臉部遭人潑灑不明液體後身亡，首爾當局說，這是平壤當局下令女特務執行暗殺的攻擊案。（譯者：中央社劉文瑜）1060218
(中央社)
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