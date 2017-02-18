通霄鎮長徐永煌涉貪判18年半　徐喊冤：上訴到底

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通霄鎮長徐永煌因貪汙案，遭苗栗地院重判18年。（黎薇攝）

苗栗縣無黨籍通霄鎮長徐永煌遭指控涉嫌貪汙案，法官審理認定徐擔任通霄鎮長，卻以實際負責的公司向其他公司借牌得標鎮公所11件公共工程採購案，圖利所屬公司125萬元。法院審理後，17日依貪污治罪條例對於主管事務圖利、經辦公用工程收取回扣等罪，判決徐有期徒刑18年6月、褫奪公權8年。對於判決結果徐永煌喊冤「將上訴到底」。

檢方調查，47歲的徐永煌是廣豐營造公司實際負責人，2010年3月1日擔任通霄鎮長後，公司登記負責人雖更換為徐的胞姊，但徐永煌仍為實際負責人。

法官認定，徐永煌明知依公職人員利益衝突迴避法相關規定，家族營造公司不得參與投標通霄鎮公所發包的公共工程，但於2012、2013年期間，通霄鎮公所辦理「新埔里拱朝雲天宮環境改善工程」等11件工程類採購案時，向其他廠商借牌投標，圖利廣豐公司不法利益125萬餘元。

苗栗地院審理後，17日依貪污治罪條例對於主管事務圖利、經辦公用工程收取回扣等罪，判決徐應執行有期徒刑18年6月，褫奪公權8年，其中有期徒刑1年6月得易科罰金。

「判決相當不合理也不公平！」徐永煌透過電話喊冤，他說，地院認定他「借牌標案」並非屬實，當時因公所的小型工程數量多，部份標不出去就請烏眉里長黃國瑛幫忙，後因工程量太多，工程期限內無法完工，才由家族經營公司工班協助順利完工。且審理期間勘驗錄影帶、傳喚證人都不利於他，表示會上訴到底。

縣府民政處長彭基山表示，依地方制度法第78條第1項規定，鄉鎮市長涉嫌貪污治罪條例，經第一審法院判處有期徒刑以上之刑者，縣政府收到判決書即停止其職務，另派代理鎮長接掌職務。

(中時)