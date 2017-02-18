小病跑大醫院 門、急診費4／15起調漲

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落實轉診制度，減少民眾小病仍往大醫院跑的情形，衛福部今（18）日公告，調整未經轉診的健保門診、急診負擔的費用。（本報資料照片）

全民健康保險保險對象西醫門診、急診應自行負擔之費用。（圖截自衛福部公告）

為落實轉診制度，減少民眾小病仍往大醫院跑的情形，衛福部今（18）日公告，調整未經轉診的健保門診、急診負擔的費用，並於4月15日正式實施。

衛福部今日公告健保門診、急診自行負擔費用，經轉診到醫學中心門診就醫，僅需負擔170元，區域醫院100元；若未經轉診就跑醫學中心門診就醫，將由原先的360元調漲至420元。

倘若是至醫學中心急診，檢傷分類屬3級、4級、5級者將由原先的450元，調漲為550元；檢傷分類屬1級、2級者則維持負擔450元。

衛福部公告指，其他保險對象西醫門診、急診應自行負擔之費用，依現行規定辦理。

(中時電子報)