總統府組對話機制 邀挺同反同代表溝通

總統蔡英文今天分別會見挺同反同代表，總統府發言人黃重諺轉述，總統認為，家庭價值跟婚姻平權間，不必然有絕對的衝突。總統請副總統幫忙組成對話機制，邀請雙方代表溝通。

立法院司法委員會去年12月底通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商；當時，反同婚群眾赴總統府抗議。總統府代理秘書長劉建忻表示，願意代為安排團體代表與總統見面；不同的意見，總統也都會安排聆聽。

蔡總統今天上午會見台灣基督教教會聯盟、前立委雷倩等人；下午會見同志團體、同志伴侶與其家庭成員；這兩場會見都超過2個小時。

黃重諺會後轉述，總統全程聆聽他們在這些議題上的看法、意見與心聲，並對雙方都提出5點看法。

一、婚姻平權的議題需要廣泛的社會對話，這是總統一直反覆強調的事。這個議題在社會上激烈交鋒已久，總統在會見一開始，對於這一場對話來得比雙方預期中的晚，分別向雙方表達歉意。

二、民進黨是民主政黨，可以有不同意見，也一直有不同意見的傳統。但民進黨身為執政黨，在處理這個議題上，「會負責地整合出一致的方式跟一致步調」。

三、相關法案雖然送出委員會，但依然保留了讓所有意見和可能性，有被充分討論的空間，總統認為後續會有足夠的時間跟空間，進行必要的社會溝通與法制化的討論。

四、總統在聽取雙方意見之後，認知到許多宗教團體對家庭價值的重視，以及同志朋友們對家庭的渴望。總統認為，「家庭價值跟婚姻平權之間，不必然有絕對的衝突」。因此，蔡總統當場請副總統陳建仁幫忙，「在總統府的層次組成一個對話機制，邀請雙方代表來總統府進一步溝通」。

五、在法制作業上，總統也請法務部長邱太三主責，除了充分彙整、比較各國的相關法制與修法經驗，也讓不同意見的雙方，能在更完整、正確的資訊下，理性討論，共同解決問題。總統請雙方推派代表來參與討論。雙方也都表達支持，並且願意加入此一機制。

黃重諺說，包括立法院長蘇嘉全、法務部長邱太三、副總統陳建仁都全程參與這2場會面，總統府代理秘書長劉建忻、副秘書長姚人多也出席。1060218

(中央社)