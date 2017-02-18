竹縣400隻死雞遭棄 驗出染H5禽流感
國內禽流感升溫，新竹縣湖口鄉日前傳出路旁發現約400隻遭棄置死雞，家畜疾病防治所採樣化驗，確定為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應。檢警已展開偵辦追查死雞來源
新竹縣湖口鄉通往新埔鎮的郊區，16日被人發現路旁有大量死雞遭棄置，傳出陣陣惡臭，立即通報相關單位前往了解狀況。
警方表示，有民眾在新竹縣湖口鄉羊喜窩段產業道路旁坡崁下看見死雞堆積通報縣府環保局，現場約有十數個寫有「養雞飼料袋」的袋子裝有死雞並夾雜垃圾，粗估數量達400多隻，且已長蛆，研判已丟棄3至4天。
檢警和家畜防治所採集檢體送往淡水家畜衛生所檢驗，今天結果出爐，確定為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應。
竹縣農業處表示，目前是初步檢驗結果，尚無法確定是人畜共通的高病原性病毒，進一步的檢驗結果必須再等1到2天。
竹縣家畜防治所指出，全案比照禽流感案例模式處理，在棄置現場和周邊消毒並管制人車通行，也訪視3公里內養禽場，目前尚未發現異狀，檢警仍持續調查死雞來源。1060218
(中央社)
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