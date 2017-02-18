梅克爾：解決全球問題只能靠共同合作
德國總理梅克爾今天警告各國勿自行其是，表示解決全球問題的唯一方式是共同合作。
梅克爾在德國慕尼黑一場安全論壇上說：「在充滿無可預見挑戰的一年，我們能一起合作或退回各自角色。我希望我們能找到共同的立場。」美國副總統彭斯（Mike Pence）也在現場聆聽。
彭斯預計將詳細說明美國總統川普的「美國優先」政策對全球意義為何。
梅克爾今天並說，歐洲與俄羅斯之間的關係仍充滿挑戰，但在對抗伊斯蘭恐怖主義上與俄國合作將相當重要。
她表示：「共同對抗伊斯蘭恐怖主義是我們相同的利益，我們能相互合作。」
批評美國禁止7個穆斯林為主國家的人民入境的梅克爾並強調，伊斯蘭教本身並非恐怖主義來源。她說，邀請穆斯林國家一同打擊伊斯蘭恐怖主義，將至關重要。
梅克爾表示，她也希望與俄國商討網路攻擊和假新聞，但假新聞問題能否在今年歐洲大選前解決仍是未知數。
她被問及假新聞議題時說：「我們知道俄國相當公開表示，他們視混合戰是一種防禦方式。」
她說：「如果我能希望一件事成真，那麼將此議題放入北約及俄國會談議程上，將是很好的事。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060218
(中央社)
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