伊能靜產後開工瘦了 「許願錢多事少離家近」
47歲女星伊能靜去年6月生下與老公秦昊寶貝女兒「小米粒」，8個月後伊能靜今(18日)在微博宣布開工，但內心仍不捨女兒和兒子，只好將兩個寶貝託給老公照顧，剛剛她工作順利結束，笑說：「媽媽要許願錢多事少離家近~工作還是能跟妳（指女兒）還有哥哥在一起。」
伊能靜先前懷孕時，體重飆近70公斤，「卸貨」生下女兒後，去年11月她表示甩肉成功，減了15公斤瘦回52公斤，靠的便是控制飲食、泡澡、按摩身體三招，並自我激勵：「我要變成兒子、女兒最漂亮的好朋友之一。」
今上午她秀自拍，可見已幾乎瘦回產前的瓜子臉，稍早工作結束後，她再分享影片，對女兒喊話說：「秦米粒～～～媽媽完成生完妳後的第一個工作啦～～媽媽要許願錢多事少離家近～工作還是能跟妳還有哥哥在一起～謝謝秦先生，今天幫我帶兩個小孩，陪小的玩，陪大的看電影⋯⋯⋯」，透露歸心似箭心情，網友也說：「我也想錢多事少離家近」、「能理解，第一次離開寶寶出遠門的我也是無時無刻不想」、「出外能夠牽掛孩子的都是好媽媽」。
(中時電子報)
關鍵字：伊能靜
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