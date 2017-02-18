東埔吊橋高空彈跳未經許可 民眾勿觸法

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南投縣政府接獲民眾檢舉，指稱2月19日、3月5日，將有團體於信義鄉東埔吊橋，舉行高空彈跳活動。

縣府強調，東埔吊橋管理機關為南投縣政府，該活動未經管理機關許可，有觸犯刑法185條公共危險罪之虞；縣府將會同警察機關到現場制止，並呼籲民眾勿參加高空彈跳。

(中時)