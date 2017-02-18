和平紀念日連假 中華郵政照常投遞快捷郵件
2月25日至2月28日和平紀念日連續假期，原星期六營業郵局2月25日照常營業，惟營業時間，除故宮郵局、馬祖北竿郵局以外，其餘各局為9時至12時，2月26日至2月28日各局一律停止營業。
連續假期間停止投遞包裹、限時郵件；停止收攬信筒（箱）郵件；另為因應顧客交寄快捷郵件需求，和平紀念日連續假期仍照常投遞快捷郵件，並開放全台20處郵局郵務科(快捷股)及駐有守衛或保全的郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件；台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（桃園市大園區航勤北路18號）提供收寄國際快捷郵件服務。
各地郵局所設的自動櫃員機、開放式信箱間以及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務。
(工商)
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