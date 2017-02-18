國軍高雄總醫院兩中心開幕

國軍高雄總醫院放射腫瘤治療中心18日開幕，由邀請高市衛局長黃志中（右二起）、副市長許銘春、市議長康裕成與該院院長呂慶祥（左一）及歷任院長一起剪綵。（呂素麗攝）

國軍高雄總醫院放射腫瘤治療中心18日開幕，唐氏症孩子表演打鼓。（呂素麗攝）

國軍高雄總醫院放射腫瘤治療中心18日開幕，設有新治療儀器「弧形刀」。（呂素麗攝）

國軍高雄總醫院放射腫瘤治療中心18日開幕，主任崔樂平（左一）向高市副市長許銘春、院長呂慶祥（右一、三）等人介紹新治療儀器「弧形刀」（左）。（呂素麗攝）

國軍高雄總醫院美容中心18日開幕，整形外科醫師吳爭融介紹頂級單人高壓氧艙。（呂素麗攝）

國軍高雄總醫院放射腫瘤治療中心及美容醫學中心18日同時開幕，前者引進治療癌症新利器「弧形刀」，將造福更多癌症病人；後者則設有頂級單人高壓氧艙，是目前南部最先進的醫美儀器。

今天特別邀請軍醫局局長吳怡昌、高市議長康裕成、副市長許銘春、衛生局長黃志中等人，與歷任院長李世強、郭武憲及現任院長呂慶祥一起剪綵。

放射腫瘤治療中心斥資1億7000萬餘元引進英國最新型放射治療直線加速器，採3D影像導引放射治療技術，可更精準、縮小對正常組織傷害的範圍、提高治療效率，讓高屏地區的癌症腫瘤病友，有了新的治療選擇。

放射腫瘤治療中心主任崔樂平說，這套俗稱「弧形刀」的儀器，可無形強度調控，讓放射腺劑量集中在病灶的地方，對正常組織破壞性小，且副作用更低，減少藥劑及放療的次數，讓治療時間更快速，大幅降低病人在治療期間可能帶來的不舒服。

其中呼吸閘控追蹤技術為偵測肺癌患者呼吸時胸腔位置的起伏變化；另外全身立體定位系統技術可減少放療次數，並將儀器的劑量率提升，同時藉由多葉準直儀縮短2至3倍放療時間。

而同時開幕的美容醫學中心則結合整形外科、皮膚科、婦產科等醫療團隊，提供頂級單人高壓氧艙、音波拉提及飛梭雷射等先進美容醫學服務，滿足愛美人士的保養需求。

高壓氧艙以往多用於促進傷口癒合、潛水夫病、一氧化碳中毒或嚴重燒燙傷等治療，但現在轉進醫美，坊間不少醫美也打出「氧氣治療」的口號，吸引愛美人士。

該院整形外科醫師吳爭融說，單人高壓氧艙有抗老化、養生及促進膠原蛋白增生的功能，但1.3大氣壓治療必須有整形外科等專科醫師在場，每次1小時，1個療程是5天，大約半年做1個療程，目前採自費，每次收費2500元。

(中時)