西國遣台詐騙犯至陸 陸委會盼回台偵審
西班牙政府日前決定，將200多名台籍電信詐騙犯引渡至中國大陸。陸委會今晚表示，已向陸方明確表達盼由台方接返回台偵審，呼籲陸方珍惜過去成果，儘速展開溝通並加強合作。
外交部稍早表示，西班牙政府17日在內閣部長會議中決定，將涉及電信詐騙案的269名中華民國國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸，外交部對此表示遺憾。
行政院大陸委員會晚間表示，陸委會2016年12月19日便向中國大陸國務院台灣事務辦公室明確表達，希望儘速聯繫協調有關部門，讓上述嫌犯由政府人員接返回台，依法偵審等立場。
陸委會說，對於類似案件處理，政府一貫主張應將涉案民眾帶回台灣依法偵審。陸委會並呼籲陸方，應珍惜過去雙方累積的成果，在既有基礎上儘速展開溝通並加強合作，務實解決問題。
陸委會提到，根據外交部告知，此案相關司法程序尚未完備，陸委會將與相關機關保持聯繫，密切關注後續發展。1060218
(中央社)
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