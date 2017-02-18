父子掛看板摔死 趙天麟：痛心疾首
郭姓父子承攬立委趙天麟廣告看板喪命，趙天麟今天探視完家屬後發表聲明表示，這次意外讓他痛心疾首，並宣布從今天起尚未上架的大型看板不再掛設，已掛設的看板也將全數撤下。
趙天麟與郭姓父子倆相識10多年，高雄氣爆發生後，從事戶外帆布看板施工的郭姓父子即放下手邊工作，加入苓雅區公所受災戶修繕志工隊，以回收的帆布、鐵線、鋼釘、尼龍繩等工具，協助受災民宅填補破損屋頂，解決災民苦楚。
趙天麟說，這次承攬其服務團隊發包帆布懸掛工程的郭先生，不僅是經驗豐富的廠商，更是在高雄氣爆時幫災民修補屋頂的志工，發生此不幸事故，他感到非常意外、不捨與難過。
他表示，上午11時47分接到助理通知此一噩耗，極為震驚，即請團隊立即前往現場了解並協助。事故原因正由檢察官及勞檢處調查了解中，他與其團隊將全力配合，共同負責檢討與善後。
他又說，因為小郭師傅是家庭經濟的重要支柱，因此家屬日後的生活是否無虞，更是他所關注的重點。目前已由服務團隊全程陪在家屬左右，全力提供協助，讓亡者得到應有的尊嚴，讓家屬獲得應有的照顧。
郭姓父子在高市鬧區為趙天麟懸掛大型帆布廣告看板時，疑似不慎從高處摔下，當場慘死街頭。
現場一旁攤商說，當時吹起一陣大風，帆布呼呼作響，不久傳來一聲「碰」巨響，一度以為發生車禍，隨即放下手邊工作，出來查看，赫見兩名男子靜默倒臥在血泊中，沒有絲豪哀嚎及掙扎，她女兒見狀嚇得連忙報案。1060218
(中央社)
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