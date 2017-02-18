川普愛簽行政命令 鋼筆消耗不是普通快

我要評比

美國總統川普就職才4星期，他用來簽署行政命令的高仕牌（Cross）客製鋼筆就快用完了。

美聯社報導，4星期前，川普（Donald Trump）在就職時說：「對了，我想我們將需要更多一些這種鋼筆。」他簽署首道行政命令時，將鋼筆作為紀念品送給觀禮的國會議員，並對他們開玩笑說：「政府變得越來越小氣了，對吧？」

白宮預期最新一批350枝鍍金鋼筆今天以前會到貨。這些筆15日已從具170年歷史、位於新英格蘭地區的高仕公司寄出，而這家公司已供應所生產名筆給至少7位美國總統。

不過，川普可能是首位一邊揮舞著鋼筆、一邊展示著每個新簽署法案的總統。毫無疑問這是他施政風格的一部分。

高仕筆至少從福特（Gerald Ford）政府開始供應美國總統使用。2013年賣給一家私募股權公司的高仕，一度是羅德島主要企業，但如今該公司大部分筆都是在中國生產。

高仕仍試著將美國印記放在總統用筆上。高仕筆目前在中國烤漆和刻字，但最後會使用國內外的零件在羅德島組裝。

高仕公司表示，前總統歐巴馬的高仕筆鍍的是鉻，川普則換成鍍金，「顯然，川普愛黃金。」（譯者：中央社周慧盈）1060218

(中央社)