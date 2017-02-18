吳宗憲當年遭媒體痛譙3字經 原因讓他委屈至今

吳宗憲今日為潮牌店開幕站台。(粘耿豪攝)

吳宗憲今（18日）為潮牌店站台，預告今年11月將在小巨蛋辦演唱會，被拱嘉賓可邀與他發生「喜帖風波」的徒弟「周董」周杰倫，他稱周杰倫太大咖，想邀天后Jolin與阿妹。

吳宗憲也加碼爆料，多年前在高雄開唱時，剛好爆出他已婚生子事件，吸引大批媒體爭相採訪，據《聯合報》報導，有位女攝影因為得知他無法受訪，當場在他面前痛譙3字經，罵他敢做不敢當，讓吳宗憲相當委屈，心中受創很深，因為他自認沒有敢做不敢當，把小孩養得非常好。

(中時電子報)