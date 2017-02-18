遊覽車重大事故不斷 消基會：監院應提案糾舉
遊覽車重大事故不斷，消費者文教基金會整理過去10年來的事故資料，認為主管機關交通部明顯未善盡監督管理責任，今上午更前往監察院陳情，呼籲監察院應對相關人員進行調查與糾正，如果確有失職情事，即提案糾舉，要求確實檢討並改善。
蝶戀花旅行社舉辦的一日賞櫻團在13日晚間發生翻車事故，造成33人死亡震驚全台。「十年生聚，卻沒有累積為十年教訓」。消基會董事長游開雄在監察院大門前表示，遊覽車重大事故頻傳，但交通部總是頭痛醫頭、腳痛醫腳，沒有針對營運管理、車輛結構等進行全盤檢討，卻經常推給市場機制，讓消費者、被害人及家屬面對。
消基會整理過去10年資料，發現交通部觀光局所訂定的「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，對於陸客團遊覽車車齡限制，10年來有數次轉變。2008年6月時，觀光局規定陸客團遊覽車車齡須在7年以內；2009年5月放寬排氣量7000cc以上車齡為10年以內；2012年則不分排氣量全部放寬10年以內；2014年8月起，再放寬到12年以內，但到了105年3月全面取消12年車齡限制。消基會痛批，交通部這樣放寬規定，不但汰劣機制不足，還逐步走向放寬車齡限制，根本就是開倒車！
(中時)
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