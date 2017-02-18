怕被銀行扣薪拒投保 勞保局：雇主推託之詞
日前國道發生蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆事件，經調查發現遊覽車司機並無勞保，而資方卻稱大部分遊覽車司機都有信用瑕疵問題，怕被銀行扣薪所以不願投保勞保。勞動部勞保局局長羅五湖嚴詞指出，這都是雇主的推託之詞，「雇主本來就有義務為員工投保勞保」。
「今天你雇用了這個司機，本來就是要幫勞工投保。」羅五湖指出，司機加入工會投保、或是跟公司投保，是分開的事情，如果勞工因為自己常常換工作，在轉職的空窗期想要有保障而跟著職業工會投保，「那是勞工自己的保障、也是他自己出錢」，不能因為雇主不肯付錢、想要省成本，就把勞工都推給工會投保。
另外，台北市遊覽車公會理事長稱，大部分遊覽車司機都有信用瑕疵問題，怕被銀行扣薪所以不願投保勞保。勞保局也澄清，被保險人投保資料僅限本人和所屬投保單位查詢，投保單位也僅限提供被保險人在該單位的資料，勞保局對被保險人資料的查詢均留有紀錄，債權人不可能取得勞保資料查到勞工在何單位工作，並據以執行扣押薪資。
勞保局說，遊覽車業主以司機有信用瑕疵問題規避加保，可能是勞工誤解或雇主規避責任的推託之詞，將針對遊覽車公會所稱多有司機未加保部分將進行查處，勞工及雇主千萬勿以任何理由規避加保。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。