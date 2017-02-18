怕被銀行扣薪拒投保 勞保局：雇主推託之詞

日前國道發生蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆事件，經調查發現遊覽車司機並無勞保，而資方卻稱大部分遊覽車司機都有信用瑕疵問題，怕被銀行扣薪所以不願投保勞保。勞動部勞保局局長羅五湖嚴詞指出，這都是雇主的推託之詞，「雇主本來就有義務為員工投保勞保」。

「今天你雇用了這個司機，本來就是要幫勞工投保。」羅五湖指出，司機加入工會投保、或是跟公司投保，是分開的事情，如果勞工因為自己常常換工作，在轉職的空窗期想要有保障而跟著職業工會投保，「那是勞工自己的保障、也是他自己出錢」，不能因為雇主不肯付錢、想要省成本，就把勞工都推給工會投保。

另外，台北市遊覽車公會理事長稱，大部分遊覽車司機都有信用瑕疵問題，怕被銀行扣薪所以不願投保勞保。勞保局也澄清，被保險人投保資料僅限本人和所屬投保單位查詢，投保單位也僅限提供被保險人在該單位的資料，勞保局對被保險人資料的查詢均留有紀錄，債權人不可能取得勞保資料查到勞工在何單位工作，並據以執行扣押薪資。

勞保局說，遊覽車業主以司機有信用瑕疵問題規避加保，可能是勞工誤解或雇主規避責任的推託之詞，將針對遊覽車公會所稱多有司機未加保部分將進行查處，勞工及雇主千萬勿以任何理由規避加保。

(中時)