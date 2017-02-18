單親媽自製假鈔買糖給女兒 判緩刑
方姓單親媽媽去年母親節禁不起1歲多的女兒吵著要吃糖，竟異想天開到超商借錢「印鈔」，拿著假鈔到檳榔攤消費，遭老闆娘認出報警逮人，方女坦承沒錢鑄下大錯，桃園地院法官審酌方婦已與業者和解，且被害人不願追究，判刑1年10月，緩刑2年。
38歲方姓單親媽媽去年5月8日從新北新莊開車南下，車上1歲多的女兒吵著要吃糖，她禁不起女兒的哭鬧，早上6點多到中壢一間超商內，以幫友人布置婚禮為由，向店員借用1千元，連同自己身上的百元鈔，到超商影印機複印，再跟店員借剪刀、膠水，裁剪黏貼加工成假鈔。
方女隨即拿假鈔到附近檳榔攤購買2包香菸，檳榔攤老闆娘見她手上拿著藍色鈔票，拿了2包香菸和810元零錢給方女，但一接過千元鈔票就發現是假鈔，要求方女拿別張，但方女仍開車離去，事後才駕車返回，歸還香菸和810元，但仍被依法送辦。
方女向法官表示，身上當時錢不夠、禁不起孩子吵鬧才會驟下大錯，事後很後悔，桃園地院法官審酌她是一時失慮，犯後坦承不諱，且與被害人達成和解或原諒，依妨害國幣懲治條例罪，判處方女有期徒刑1年10月，緩刑2年，以勵自新。
(中時)
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