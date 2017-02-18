灌醉姐妹花性侵 狼男道歉簡訊成鐵證

廖姓男子前年底透過網路交友軟體認識張姓少女，凌晨邀約張女到KTV飲酒歡唱，張女帶著14歲同父異母的妹妹赴約，3個小時後姐妹倆不勝酒力泥醉，廖男趁隙「撿屍」帶回租屋處性侵。桃檢查出廖在事後以簡訊向姐妹花道歉，加上2女指證歷歷，依強制性交罪嫌起訴廖男。

20歲廖姓男子前年11月透過交友軟體結識16歲少女，幾天後就在凌晨4點邀約少女及少女妹妹一起到新北市鶯歌區一間KTV唱歌喝酒，期間不斷勸酒，姐妹花禁不起猛灌，早上7點就不勝酒力醉倒，廖男隨即將姐妹花2人帶回八德租屋處休息。

廖男一到家後就伸出狼爪，不顧姐姐抗拒，強壓在床上性侵得逞，完事後趁姐姐到浴室洗澡時，又趁隙性侵醉的不省人事的妹妹，姐妹倆清醒後發現失身，逃離現場，在家長陪同下驗傷報警提告。

廖男事後發現事態嚴重，傳簡訊向姐姐道歉、認錯，成為性侵鐵證，桃檢依妨害性自主罪嫌將廖男提起公訴。

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(中時)