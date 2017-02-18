農漁會改選賄選暴力情資82件 檢偵辦36件

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內政部今天指示警政署加強宣導及辦理查察賄選工作。截至18日，全國警察機關受理賄選及暴力情資案，農漁會共82件，其中36件已報請檢方指揮偵辦，鎖定犯罪嫌疑人達百人。

為端正選風，內政部今天發布新聞稿，遵行政院長林全指示，就106年各級農、漁會改選，要求各警察機關確實依「106年農漁會選舉查察原則」，加強宣導及辦理查察賄選工作。

內政部長葉俊榮指示警政署，針對此次農漁會選舉應全面淨化選前治安環境，秉持一貫嚴密查察及防制暴力介入原則，積極主動偵辦，如查有實證，更應加速偵查。

內政部說，各直轄市、縣市政府主管機關將在19日先辦理各級農會改選工作，各警察機關將投入5254名警力，並另規劃緊急事故處理小組3319名。

目前各警察機關已全面啟動農、漁會選舉查賄制暴工作，進行情資蒐報及風險評估，將風險區分為3個等級，其中發生賄選、暴力案件高度風險紅燈區域共21區，中度風險黃燈區共49區，其餘區域為綠燈，針對紅燈及黃燈區域將加強勤務部署及情資蒐報，積極偵辦。

內政部也並要求轄區分局加強聯繫轄內農、漁會候選人，以維護社會治安。另為防制組織幫派介入本次選舉，警政署已啟動農、漁會選舉掃黑三打策略，防制幫派介入選舉。

內政部指出，截至2月18日，全國警察機關受理賄選及暴力情資案，農會選舉部分74件（其中賄選案64件、暴力案10件）；漁會選舉部分8件（其中賄選案6件、暴力案2件），已報請各地方法院檢察署指揮偵辦者有36件，鎖定犯罪嫌疑人達數百人。目前已有具體查獲成果，賄選及暴力介入選舉案件共已經查獲13件107人。

內政部說，各級漁會將於3月18日進行改選，內政部持續要求各警察機關強力掃蕩組織幫派及偵防暴力犯罪，積極配合檢察機關深入追查幕後金主及共犯組織結構，有效查賄制暴。1060218

(中央社)