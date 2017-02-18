急診漲價依據檢傷分類 醫：醫護災難

4月15日起，檢傷分類3至5級患者到大醫院急診，將要多付100元。急診醫師直言這將是「醫護的災難」，檢傷分類不到3分鐘判定誰要多花錢，「算命還比較久」，恐怕引發醫糾。

為了強化分級醫療，衛福部今公告門急診部分負擔調整規定，衛福部社會保險司司長商東福今天受訪時表示，未來沒經轉診就跑醫學中心門診，部分負擔將從現行新台幣360元調整到420元；醫學中心急診方面，檢傷分類在3至5級的患者，部分負擔將從450元漲至550元。

商東福說，原規劃「夜間12時至凌晨6時維持450元」相關政策，因醫界反應，急診夜間減價措施在實務上有不便及困難，擔心有民眾刻意在急診等到凌晨12時才就醫，最後決定取消。

不過，對於用檢傷分類作為輕重症依據，急診醫學會理事長、台大醫院急診部主任方震中直言「是醫護人員的災難」，日前已多次行文衛福部、健保署，但最後衛福部仍決定這樣做，「我們也沒辦法」。

他解釋，「檢傷分類」是患者到院時，由護理人員根據患者當下的呼吸心跳、血壓、體溫等生命徵象，搭配嚴重程度，表現、不舒服、症狀搭配進行的分類方法，作為病情緊急與否的指標，以便第一時間找到必須緊急看診的病患，優先搶救。

重要的是，檢傷分類時間非常短，通常不會超過3分鐘，「算命還比較久」，未來新政策上路後，護理師看了3分鐘就告知民眾得多付100元，不只可能衍生更多醫病糾紛，加上病情變動快，即便是3到5級的患者，實際病情可能比2級的還嚴重，認為這政策過於理想。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光指出，衛福部為推動分級醫療，曾統整出6大政策、20多項配套，但現在其餘政策都還沒上路，部分負擔就要先漲了，對此感到「很失望」。

至於急診以檢傷分類作為漲價依據，朱顯光說，如果民眾自己也認為是輕症，漲價的話問題不大，但重點就在於民眾根本搞不清楚是輕症還是重症，若民眾症狀嚴重卻自認不嚴重，恐延誤就醫；另一方面，若自認嚴重卻被分類為輕症、得多付錢，形同被「處罰」，恐引發更多醫療糾紛。1060218

(中央社)