二戰展覽館名 新加坡改稱日據時期
新加坡一個紀念二次世界大戰的展覽館，因名稱使用了日本血腥占領期間稱呼新加坡的名稱「昭南」（Syonan），引發公眾抗議。星國政府趕忙將名稱改為「日據」。
法新社與新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，展覽館本週稍早開幕時，招牌名為「昭南畫廊：戰爭及其遺緒」，標誌當年英國殖民地的新加坡，淪陷日軍鐵蹄75週年。
但許多新加坡當地民眾抗議展館名稱使用「昭南」這個日本當年占領新加坡3年期間，對新加坡的稱呼。抗議民眾認為此舉喚起許多人深沉的傷痛。
新加坡資訊部長雅國（Yaacob Ibrahim）為此疏失公開道歉。
雅國於收到大量抗議信後，17日在臉書貼文指出「這絕非我們的用意（引發傷痛），我為名稱帶來的傷痛道歉；我們必須尊重曾於日本占領期間遭逢不幸、失去親屬者的感受。」
他表示，「昭南畫廊」的字樣已被移除，新的名稱將改為「日據（Japanese Occupation）下的倖存：戰爭及其遺緒」。（譯者：中央社陳亦偉）1060218
(中央社)
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