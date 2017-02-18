達欣第20勝到手 例行賽提前確定第1

我要評比

超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程今天以97比85擊敗台灣啤酒，例行賽第20勝到手，戰績也提前確定成為例行賽第1。

本季例行賽邁入尾聲，達欣目前20勝8敗，而台啤為17勝11敗，富邦勇士和裕隆納智捷比賽賽前，富邦為17勝11敗，達欣、台啤和富邦都剩下2場例行賽，確定追不上達欣。

達欣上半場以44比39領先，台啤在第3節一度追平分數，而第4節周儀翔和于煥亞用三分外線互別苗頭，不過達欣還有黃鎮、林宜輝跳出來，火力四射，加上「印度姚明」布拉（Sim Bhullar）持續在禁區發威，甩開台啤糾纏，收下勝果。

布拉拿下24分14籃板、周儀翔21分9籃板、蘇翊傑12分6助攻8籃板，表現全面，而黃鎮12分，其中在第4節飆進3顆3分球，也是達欣獲勝關鍵。

黃鎮賽後表示，賽前知道這場比賽對能否拿下戰績第1很重要，另外，自己在第4節出手也相當有信心。他認為，自己算是定點射手，布拉吸引防守後，外線就有出手的機會。

達欣上次成為例行賽第1是在第7季，當年總教練也是現任總教練邱大宗。1060218

(中央社)