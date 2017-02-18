蕭敬騰討厭坐飛機 曾怕失事哭求媽別搭
歌手蕭敬騰擔任電台節目「娛樂最夠莉」開播特別來賓，坦承很討厭坐飛機，小時候曾因害怕飛機失事，再也見不到媽媽，哭著求媽媽不要搭飛機參加員工旅遊。
蕭敬騰近來領軍獅子合唱團參加中國大陸歌唱節目「歌手」，特地抽空擔任POP Radio週末新節目「娛樂最夠莉」開播特別來賓。
去年好不容易圓夢，以樂團形式在音樂圈活動，蕭敬騰直呼非常開心。商演堅持用樂器現場演出，他說，華語市場普遍習慣用伴唱帶呈現音樂，這是導致產業萎縮慢慢下滑原因之一，他一直抱持想翻轉娛樂產業的夢想堅持著，也喜歡現場表演的即興和生命力。
蕭敬騰坦言團員們感情很好，磨合不需費太大力氣，但也擔心大家感情太好容易沒分寸，就像小時候他和哥哥一起玩團，感情非常好，吵架時講話也會很直接，反而傷人。
談起兼顧個人與樂團工作，蕭敬騰直喊現在忙得不可開交，並坦承「很討厭坐飛機」，小時候有次媽媽要搭飛機參加員工旅遊，他害怕飛機失事，再也見不到媽媽，竟然哭求媽媽不要參加。
出道9年，曾奪金曲歌王、香港電影金像獎最佳新演員及十大傑出青年等，蕭敬騰最得意是連續兩年拿到台北市頒發的「善心人士獎」，坦言能得獎、生命有轉變契機，都是當年輔導員與少輔組給他的機會，至今仍與輔導員保持聯繫。
蕭敬騰表示，入行後責任心驅使，抽了10多年的菸說戒就戒，很不喜歡別人食言，他一旦說了就一定做到。1060218
(中央社)
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