鼓勵報名台灣獎學金 吸引瓜國優秀人才

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駐瓜地馬拉大使館為擴大宣傳本年外交部台灣獎學金及國合會獎學金，應邀在瓜國國家廣播電台節目中說明獎學金資訊，未來也將繼續走訪瓜國校園，吸引瓜國優秀學子赴台。

台灣駐瓜地馬拉大使館於當地時間16日與留台校友會，在瓜國蘭帝瓦大學（Universidad Rafael Landivar）合辦「2017年臺灣獎學金說明會」，吸引上百位師生出席。

駐館也應邀在瓜國國家廣播電台節目中說明獎學金資訊，並曾與瓜國總統府規劃設計局（SEGEPLAN）合辦說明會。

教育為國家百年大計，中華民國政府盼提供獎學金機會，供瓜國青年在台灣深造後將所學貢獻瓜國人民。

另曾來台留學的瓜國獎學金生除詳細介紹申請方式及流程外，也分享求學甘苦談，鼓勵瓜國青年踴躍申請，為人生打開另一扇門。1060218

(中央社)