行政院共識營 林全裁示應預見危機
行政院發言人徐國勇表示，院長林全今天在共識營中裁示，各部會制定政策或發生問題時，應有前瞻性、預見危機，如一例一休，就是因為資訊掌握不足，才會引發爭議。
內閣團隊日前小幅改組，行政院下午在公務人力發展中心舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），由林全主持，政務委員、各部會首長、政務副首長等人皆出席與會。
徐國勇會後轉述，林全在會中裁示，各部會之間有本位主義問題，例如經濟部為了經濟發展，會希望稅越少越好，可是財政部希望多徵稅。林全要求各部會敞開心胸，以同理心站在其他部會立場思考，才會形成一個真正的團隊。
他表示，林全特別提到，政策制定要有前瞻性，預見未來的爭議跟危機。這有兩個方向，一是新制度出來前，要想到可能引起的爭議，例如一例一休，其實65%企業已經有周休二日，但當時這個數據沒有清楚掌握；第二，是當突發事件發生後，必須儘速設想可能被關注的問題，例如遊覽車翻車，問題可能在靠行制度，相關資訊應該立即查清楚。
林全也指示，應重視人才，包括思考國際人才如何引進台灣，以及如何留住台灣人才；各部會首長要尊重文官制度的專業，並讓文官動起來；各部會也要明確訂定工作目標、更主動執行。
另外，徐國勇說，會中討論到應密切與立法院溝通，就算有些政策因為時機必須先執行，事後也應妥善向立委說明，例如家禽禁宰令；林全也要求各部會充分向媒體揭露資訊，滿足媒體需求。
徐國勇表示，會中也討論到有些政策落實速度太慢，例如2000年民進黨第一次執政時，決定興建食藥署實驗室和國家反恐中心，至今幾乎毫無進度，林全裁示加速落實政策執行。此外，預算是政策執行的量化指標，林全要求各部會編列預算必須精確，尤其是為了擴大基礎建設、拼經濟要編列特別預算，內閣團隊要更努力。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。