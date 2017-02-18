行政院共識營 林全裁示應預見危機

行政院發言人徐國勇表示，院長林全今天在共識營中裁示，各部會制定政策或發生問題時，應有前瞻性、預見危機，如一例一休，就是因為資訊掌握不足，才會引發爭議。

內閣團隊日前小幅改組，行政院下午在公務人力發展中心舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），由林全主持，政務委員、各部會首長、政務副首長等人皆出席與會。

徐國勇會後轉述，林全在會中裁示，各部會之間有本位主義問題，例如經濟部為了經濟發展，會希望稅越少越好，可是財政部希望多徵稅。林全要求各部會敞開心胸，以同理心站在其他部會立場思考，才會形成一個真正的團隊。

他表示，林全特別提到，政策制定要有前瞻性，預見未來的爭議跟危機。這有兩個方向，一是新制度出來前，要想到可能引起的爭議，例如一例一休，其實65%企業已經有周休二日，但當時這個數據沒有清楚掌握；第二，是當突發事件發生後，必須儘速設想可能被關注的問題，例如遊覽車翻車，問題可能在靠行制度，相關資訊應該立即查清楚。

林全也指示，應重視人才，包括思考國際人才如何引進台灣，以及如何留住台灣人才；各部會首長要尊重文官制度的專業，並讓文官動起來；各部會也要明確訂定工作目標、更主動執行。

另外，徐國勇說，會中討論到應密切與立法院溝通，就算有些政策因為時機必須先執行，事後也應妥善向立委說明，例如家禽禁宰令；林全也要求各部會充分向媒體揭露資訊，滿足媒體需求。

徐國勇表示，會中也討論到有些政策落實速度太慢，例如2000年民進黨第一次執政時，決定興建食藥署實驗室和國家反恐中心，至今幾乎毫無進度，林全裁示加速落實政策執行。此外，預算是政策執行的量化指標，林全要求各部會編列預算必須精確，尤其是為了擴大基礎建設、拼經濟要編列特別預算，內閣團隊要更努力。1060218

(中央社)